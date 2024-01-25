بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب

أسدلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، الستار على محاكمة محاكمة المتهمين بخلية المطرية أمام تلك الدائرة، بعد حكم المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 آحرين، والسجن 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب.

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والسؤال الذي يتبادر للأذهان ما الآثار المترتبة على قرار إدارج المتهمين على قوائم الإرهاب:

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب:

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.

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