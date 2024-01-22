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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 13.. النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في انهيار عقار دسوق

عقار دسوق
عقار دسوق

باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة انهيار عقار في دسوق، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

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تحقيقات النيابة الإدارية في انهيار عقار دسوق

حيث أجرت النيابة الإدارية بدسوق، صباح اليوم الإثنين معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق بمحافظة "كفر الشيخ"، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار، إذ قام المستشار محمد جاد مدير النيابة الإدارية بدسوق بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من الأستاذ هاني العريان رئيس النيابة، والأستاذ صلاح المرسى رئيس النيابة، والأستاذ محمد البنا معاون النيابة.

انهيار عقار دسوق
انهيار عقار دسوق
انهيار عقار دسوق
انهيار عقار دسوق
انهيار عقار دسوق

وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، حيث تبين من المعاينة أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.

حيث استمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث، وقد تولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر الأستاذ هاني العريان رئيس النيابة استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة لكشف الملابسات.

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