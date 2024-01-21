عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهيا حياة جارهما انتقاما من شقيقه.. قرار جديد للمحكمة ضد طالب وعامل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه، لجلسة 14 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا :

txt

المشدد 10 سنوات لعامل أشعل النار في منزل جارته

txt

موّتها وسط الشارع | قرار عاجل من جنايات الزقازيق ضد عامل

txt

لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على الهاتف المحمول.. فيديو

txt

خلال ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 2302 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين «عمر .م»، طالب، «أحمد .و»، عامل، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.

اقرأ أيضًا :

txt

قتله وأبلغ الشرطة والسبب غريب.. نهاية عامل على يد ميكانيكي في المطرية

txt

عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين

txt

بدون زحام ولا طوابير.. أسهل طريقة للحصول على خدمات الشهر العقاري

txt

142 جرام.. مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوى في اتهام عاطل بالاتجار في الهيروين

txt

انهال على مطلقته طعنًا وقـ.تل ابنته.. تعرف على موعد إعدام الأب المفتري

txt

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب تلك الجريمة ارتكاب جريمة وجنحة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان ضربا عمدًا المجني عليه مهاب إبراهيم مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبباعث الانتقام بيتا النية فأعدوا لمخططهما الإجرامي بروية وصمما على تحقيق المنية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتوجها إلى محل سكنه وما أن نشبت المشاجرة فيما بينهم أشهر أسلحتهم البيضاء مواجهته وانهالوا عليه ضربًا وتمكنوا بتلك الوسيلة من التعدي عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام صحة الواقعة من قيام المتهمين بالتعدى على المجني عليه وإحداث ما به من إصابات والتي أودت بحياته وذلك على إثر مشادة بين المتهمين وشقيق المتوفى إلى رحمة مولاه تعالى، وحال ظهور المتوفى للشد من أزر شقيقه فقام المتهم الثاني بضربه طعنتين أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات جريمة قتل قتلا جارهما أبشع انتقام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محاور مختلفة بقطاع غزة

المتهم عمل معاه العيب.. والد ضحية مدينة بدر: ابني حالته النفسية سيئة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

أهم الأخبار.. رسالة ماني لمحمد صلاح بعد الإصابة.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة.. وتقلبات جوية عنيفة

كلمتان لأداء شكر اليوم والليلة.. من رددهما كتب له زيادة في رزقه وحسناته

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. والشعبة تحذر مع اقتراب شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ