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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بروتوكول بين نادي قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة | صور

خلال توقيع البرتوكول
خلال توقيع البرتوكول

وقع المستشار باسم دسوقي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بروتوكول تعاون ، لتقديم العديد من الخدمات السياحية من قبل شركة مصر للسياحة لأعضاء نادي القضاة بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

وشهد توقيع البروتوكول اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، والمستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات أمن الدولة سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء.
 

يأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالعمل على نشر وتقديم خدمات شركة مصر للسياحة لكافة الجهات والهيئات الحكومية.

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بروتوكول تعاون توقيع البروتوكول جنوب سيناء شركة مصر للسياحة محكمة جنايات أمن الدولة وزير قطاع الاعمال

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