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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ختام دورة النيابة الإدارية في إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط.. صور

صدى البلد

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم، فعَّاليات ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط" المخصصة لمستشارات النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشؤون المرأة.

 

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، وأكد أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمر باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

 

وقد صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن تلك الدورة التدريبية قد عُقِدَت على مدار يومي ٢١ ، ٢٢ يناير الجاري، بمشاركة عدد "٣٤" مستشارة من عضوات النيابة الإدارية، من درجة رئيس نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة. حيث تناولت عدداً من الموضوعات المتنوعة التي شَمَلَت التفكير الإيجابي وإدارة الضغوطات، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات والوقت، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكْفَاء شملت كلاً من:
لواء دكتور/ شريف صلاح الدين - خبير التنمية البشرية والتطوير. 
الدكتور/ سيد إبراهيم - خبير التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

وفي الختام قام المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم المشاركات شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

 

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