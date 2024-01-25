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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على موعد استكمال مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون نيابة إدارية

صدى البلد

أكدت هيئة النيابة الإدارية أن مواعيد استكمال مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، تبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً للجامعات التى لم يتم الإعلان عنها، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة.

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وهناك عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:

 1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. التأكيد على الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق ).

ملحـوظــة عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته ( الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومى الخاص بالمرشح ) يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎ لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.

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