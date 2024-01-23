أسمى قيم التضحية.. قضايا الدولة تهنئ الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة التى سطرها رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أسمى قيم التضحية والفداء في الدفاع عن الوطن.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل سوء، قادرين دوما في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد الداخلي من أي اعتداء، محققين الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.