عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق دهس طفلا بالشارع في عين شمس.. حكم مهم من محكمة الجنح

دهس طفل بالشارع في
دهس طفل بالشارع في عين شمس.. حكم مهم من محكمة الجنح

عاقبت محكمة جنح عين شمس، سائق نقل بالحبس عام في اتهامه بدهس طفل صدمه أثناء سيره على الطريق بالقاهرة.

اقرأ ايضًا :

txt

أنت تسأل والقانون يجيب..ماهي شروط وأحكام بيت الطاعة؟ وهل يحق للزوجة الاعتراض؟

txt

طالبته بحقوقها وطفليها أمام محكمة الأسرة.. والزوج يتخذ إجراء غريبا لإذلالها

txt

مش عيالي.. زوج يتهرب من دفع متجمد نفقة أطفاله

txt

بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من المستشفى بوصول جثة طفل في حادث سير على الطريق، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتبين أنه سائق نقل وأن السرعة الزائدة وراء ارتكاب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته لمحكمة جنح عين شمس التي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ ايضًا :

txt

بيروت تستضيف اجتماعا عربيا لإعداد اتفاقية في مجال قضايا الدولة

txt

أنهى حياة فرد أمن بشبين القناطر وشرع في قتل آخرين.. محاكمة الداعشي القاتل اليوم

txt

إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة بورسعيد.. وزارة العدل في أسبوع

txt

عقار دسوق المنهار ومعلم بمحمول بـ الامتحانات.. النيابة الإدارية في أسبوع

txt

17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع

txt

أنت مطلوبة في بيت الطاعة.. كيف تحمي الزوجة نفسها من هذا المصير؟

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

محكمة الجنح محكمة جنح عين شمس سائق نقل حبس قتل خطأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر عقوبة مراسلة شخص إلكترونيًا دون موافقته بالقانون

هل يجوز التيمم بدلا من غسل الجنابة والوضوء بسبب البرد الشديد؟ دار الإفتاء تجيب

يحيى خالد يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا لكرة اليد

تطبيق درجات الرأفة في الجامعات .. تعرف على الشروط الواجب توافرها

باستخدام تقنية الهولوجرام|القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الرئاسة الفلسطينية: اتصالاتنا مع حركة حماس لم تنقطع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ