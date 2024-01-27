بيروت تستضيف اجتماعا عربيا لإعداد اتفاقية في مجال قضايا الدولة

ترأس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية المنعقد في بيروت، وشارك فيه وفود من هيئة قضايا الدول العربية في الوطن العربي بدول العراق وليبيا ولبنان وقطر وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

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ورافق المستشار رئيس الهيئة، المستشارون نواب رئيس الهيئة الممثلين لجمهورية مصر العربية، المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على قسم المنازعات الخارجية.

كما حضر عدد من ممثلي الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومن القاهرة حضرت المستشارة جيهان الأنصاري، عضو قسم المنازعات الخارجية.

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صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

ويأتي الاجتماع تحقيقاً لسبل التعاون والتكامل بين إدارات وهيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، وفي إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقاً لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، وتنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.