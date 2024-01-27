عقار دسوق المنهار ومعلم بمحمول بـ الامتحانات.. النيابة الإدارية في أسبوع

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير 2024، عددا من الأحداث والقرارات.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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مصرع وإصابة 13 في انهيار عقار دسوق

باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة انهيار عقار في دسوق، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

حيث أجرت النيابة الإدارية بدسوق، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق بمحافظة "كفر الشيخ"، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار، إذ قام المستشار محمد جاد مدير النيابة الإدارية بدسوق بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من الأستاذ هاني العريان رئيس النيابة، والأستاذ صلاح المرسى رئيس النيابة، والأستاذ محمد البنا معاون النيابة.

وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، حيث تبين من المعاينة أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.

حيث استمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث، وقد تولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر الأستاذ هاني العريان رئيس النيابة استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة لكشف الملابسات.

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دورة «إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط»

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم، فعَّاليات ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط" المخصصة لمستشارات النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشؤون المرأة.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، وأكد أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمر باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

وقد صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن تلك الدورة التدريبية قد عُقِدَت على مدار يومي ٢١ ، ٢٢ يناير الجاري، بمشاركة عدد "٣٤" مستشارة من عضوات النيابة الإدارية، من درجة رئيس نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة. حيث تناولت عدداً من الموضوعات المتنوعة التي شَمَلَت التفكير الإيجابي وإدارة الضغوطات، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات والوقت، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكْفَاء شملت كلاً من:

لواء دكتور/ شريف صلاح الدين - خبير التنمية البشرية والتطوير.

الدكتور/ سيد إبراهيم - خبير التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

وفي الختام قام المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم المشاركات شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

معلم بمحمول داخل لجنة الامتحانات

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم (م.ح.أ) بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والإخلال بأعمال الامتحانات.

وتم إلغاء امتحان التيرم الأول لعدد أربعة طلاب بإدارات (أكتوبر، الهرم، جنوب ، كرداسة) التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية،لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال المتابعة المستمرة لمديري عموم الإدارات التعليمية، لتنفيذ تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

تهنئة عيد الشرطة الـ 72

تقدم المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص وأصدق التهاني للرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، و اللواء / محمود توفيق - وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى (٧٢) لعيد الشرطة المصرية، ذلك اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس أكد أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لنتذكر شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم ورحلوا عنا بأجسادهم لتبقى سيرتهم العطرة شاهداً على عظمة هذا الشعب وأصالة معدنه، ولتظل بطولاتهم نبراساً نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في أداء رسالتها السامية في إنفاذ القانون ومواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنةً كما كانت عبر تاريخها العظيم، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام.