12 طربة حشيش .. قرار المحكمة بشأن عصابة الاتجار في المخدرات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم.

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عثر بحوزة المتهمين (2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم.