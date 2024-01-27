السجن 10 سنوات للسائق حرامى الحب فى البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق اعتدى على طفلة برضاها فى البساتين بالسجن 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وايمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هانى .م»، 39 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بهتك عرض المجني عليها الطفلة «ساره» بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالشقة محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها واعتدى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا فى ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها يخل بحيائها إخلالا جسيما.

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وأضافت شهادة والد الطفلة المجني عليها، 42 سنة، ميكانيكي سيارات بتبلغه من نجلته المجني عليها الطفلة قيام المتهم بهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد محمود محمد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبسؤال المجني عليها الطفلة سارة قررت استلالا بتعارفها والمتهم وتطور العلاقة بينهما واجتماعهما بمسكنه فرادى وتقبيله إياها ومعاشرتها برضاء منها.