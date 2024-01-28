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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. خالد سليم يحلق شعره دعما لوالدته وميادة الحناوي تكشف أسرار البداية مع بليغ حمدي

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

 

خالد سليم يحلق شعره على الهواء دعما لوالدته

ظهر الفنان خالد سليم وهو يحلق شعره على الهواء مباشرة، مع الإعلامي اللبناني علي ياسين خلال برنامج كتاب الشهرة الذي يعرض عبر فضائية الجديد، تضامناً مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان خلال الفترة الماضية.

 

ميادة الحناوي تكشف أسرار البداية مع بليغ حمدي.. وهذه الأصوات تحب سماعها

كشفت الفنانة السورية ميادة الحناوي، عن تفاصيل بدايتها مع  الموسيقار بليغ حمدي، مؤكدة أنه غيّر مجرى حياتها.

 

خالد سليم عن ظهور زوجته بملابس جريئة: بتحب تكون بشكل لائق

رد الفنان خالد سليم، على الاتهامات الموجهة له بضعف شخصيته وتحكم زوجته فيه بشكل مستمر وغيرة زوجته رجعته للوراء، جاء ذلك تعليقاً من أحد الرواد على صورته.

 

معاك عمري الحلو ابتدى .. أصالة تتغزل فى زوجها


أعادت الفنانة أصالة منشور زوجها فائق حسن على حسابها الرسمي بموقع X،الذى أشاد بأحدث كليباتها “صندوق الذكريات”،  وكتبت أصالة ، معلقة:لأنّي معك لقيت نفسي متل ماكنت بتمنّاها صرت بعرف إنّي رح لاقي كلّ خيالي بصوتي وروح معه لآفاق بعيده أكتشفه من جديد ياجوزي ياشريك العمر الحلو اللي معك بس ابتدا.

الأخبار المحلية الفنان خالد سليم برنامج كتاب الشهرة الموسيقار بليغ حمدى زوجها فائق حسن ملابس جريئة

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