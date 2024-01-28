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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يخرج عن صمته: الهجوم على محمد صلاح خلفه أشياء أخرى

صدى البلد

دافع الاعلامي خالد الغندور علي النجم الدولي محمد صلاح بعد تعرضة للانتقادات، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال خالد الغندور: الهجوم علي محمد صلاح هجوم منظم وخلفه أشياء أخري غير كرة القدم، محمد صلاح جاب 54 هدف مع منتخب مصر وعمل صناعة أهداف في 96 مباراة.. أهداف محمد صلاح رقم واحد، وبالتالي لم نقلل من محمد صلاح .

 

وسبق أن سافر محمد صلاح إلى إنجلترا؛ من أجل إعادة التأهيل، بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة مصر وغانا في الدور الثاني من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

 

وكان قد نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات حسن شحاتة بشأن محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: حسن شحاتة: كل اللي حصل ده المسئول الأول عنه محمد صلاح.. هو اللي قلع الشارة .

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