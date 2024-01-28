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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الهوت شورت.. شاهد إطلالات لـ ياسمين عز أشعلت السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت الإعلامية  ياسمين عز تريند السوشيال ميديا وذلك بعد نشرها  جلسة تصوير جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".

 

لفتت ياسمين الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية هوت شورت قصير باللون "الأسود"، مصمم من قماش ستان مع قميص ابيض، أكملت اللوك بحذاء ابيض، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق. 

 

واعتادت ياسمين عز الظهور بإطلالات أنيقة  تشعل السوشيال ميديا كما أنها دائما تعتمد علي اللون الأبيض بملابسها. 

 

وتتنوع ياسمين عز في ظهورها بين الكاجول والكلاسيك واليكم أبرز إطلالات ياسمين عز.

 

 

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