قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية، على ضرورة توجيه المدارس «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الموهوبين التربية الخاصة» بالالتزام بذلك

وعلى جانب آخر … أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ من اليوم الأحد 28 يناير 2024 ، تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات .

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (٤) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۲۹۷) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣.

وأعدت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، والبالغ عددهم 20866 الذين اجتازوا الإختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سرعة الإنتهاء من الإستعدادات الخاصة بتدريبات المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، التي من المقرر عقدها بداية من اليوم الأحد ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين ، لإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، على أن يرفق معها كشوف التماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية.