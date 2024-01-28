الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة الثالثة من رجب

تطلق وزارة الأوقاف في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بعنوان: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة)، وذلك يوم الجمعة القادمة (2/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

10 قوافل دعوية كبرى الجمعة الثالثة من رجب

وذلك على النحو التالي:

أربعون قافلة دعوية تجوب قرى ومساجد مديرية أوقاف بني سويف بمشاركة "200 " إمام

في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية أطلقت مديرية أوقاف بني سويف أربعون قافلة دعوية داخلية تجوب مختلف قرى ومساجد محافظة بني سويف شارك فيها (200) إمام، وذلك لنشر الفكر الوسطى المستنير ولتحقيق عمارة بيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد تحدث الجميع عن: الدفاع عن الوطن بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء، مؤكدين ضرورة الانتماء للوطن والدفاع عنه كل حسب ما يستطيع ويقدر، فالعالم يتقي الله في علمه، والطبيب يتقي الله في عمله، وكذلك المهندس والمعلم والتاج والصانع والمزارع، وأشاروا إلى أن الحفاظ والدفاع عن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ، مؤكدين أن الدفاع عن الوطن وقت الشدائد واجب شرعي، شاكرين لقواتنا المسلحة من الجيش والشرطة ما يقومون به من أجل حماية هذا الوطن وأمانه.

وقد شارك في هذه القوافل الدعوية أئمة الأوقاف بإدارة أوقاف الواسطى، وإدارة أوقاف بندر بني سويف، وإدارة أوقاف ببا، وإدارة أوقاف سمسطا، وإدارة أوقاف ناصر، وإدارة أوقاف الفشن، وإدارة أوقاف اهناسيا، وإدارة أوقاف مركز بنى سويف.