هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل العثور على جثمان شخص به 6 طعنات داخل مسكنه في الشروق.

القصة الكاملة لجريمة الشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر، وبه طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه به طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وجرى استكمال التحريات للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لفحص آلات المراقبة والمشاهدات الأخيرة للمجني عليه وسجل الهاتف المحمول، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق للمجني عليه تردد عليه في الفترة الأخيرة حيث ظهر في المشاهدات الأخيرة عبر كاميرات المراقبة.

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وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

حيث تبين من التحريات وأقوال المتهم، أن المجني عليه يعيش بمفرده في شقة في الشروق - مسرح الحادث - وأن المتهم كان يعلم بأنه ميسور الحال ومقيم بمفرده، فقام بالتخطيط لسرقته، حيث توجه إلى مسكنه يوم الحادث لتنفيذ جريمته.

وكشفت تحريات أجهزة مباحث القاهرة، أن المتهم انتظر خلود المجني عليه للنوم ثم احضر سكينا وقام بسرقة الهاتف المحمول وكارت الفيزا وطلب من المجني عليه الرقم السري للفيزا إلا أن الأخير رفض فقام بتسديد عدة طعنات له وتركه وفر هاربا.