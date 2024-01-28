جامعة حلوان تكشف أهداف برنامج ماجستير الملكية الفكرية

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

وكشفت جامعة حلوان انه يهدف برنامج الماجستير في الملكية الفكرية الي تحقيق رؤيته وأداء رسالة تشمل الآتي: