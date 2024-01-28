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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف المستندات المطلوبة للتسجيل ببرنامج ماجستير الملكية الفكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

 

وقد كشفت إدارة الدراسات العليا بحلوان أن الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير للملكية الفكرية والشروط تشمل الآتي: 

 

  • يقبل البرنامج  حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص
  • لا يقبل البرنامج التعليم المفتوح
  • يجب للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية  تقديم المستندات المطلوبة كاملة

تشمل الأوراق المطلوبة للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان : 

  • شهادة الليسانس أو البكالوريوس
  • شهادة التقديرات بالدرجات
  • صورة الرقم القومي
  • 6 صور شخصية
  • شهادة الميلاد
  • مستخرج من شهادة الميلاد
  • الموقف من التجنيد.

 

ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

و افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

 

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور قنديل على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية، بعد توجيهه لذلك في اجتماع مجلس الجامعة.

 

وكان الدكتور وائل عناني رئيس القسم قد وجه الطلاب باختيار مشروعات تتمثل في تسجيل فيديوهات وثائقية عن كليات الجامعة لإظهار منشآت الجامعة والرموز البارزة بها. كما تم تشكيل مجموعات عمل لتوزيع الطلاب على مختلف كليات الجامعة، حيث قام الطلاب بتصوير العديد من الكليات وإظهار إمكانيات كل كلية ومراكزها.

 

وفي ختام المعرض، وجه الدكتور قنديل الشكر للطلاب على جهودهم، كما كرم المتميزين  منهم على جهودهم وذلك خلال تحكيم مشروع طلبة بكالوريوس  الترم الاول 2024/2023 .

Jobs Education إدارة الدراسات العليا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الماجستير في الملكية الفكرية المعهد القومى للملكية الفكرية

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