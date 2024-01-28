سلمى أبو ضيف مهووسة بالتيك توك فى "أعلى نسبة مشاهدة"

تنافس الفنانة سلمى أبو ضيف بمسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم رمضان ٢٠٢٤ والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لسلمى في الدراما التليفزيونية ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته في أعمالها الأخيرة.

وقالت سلمى إنها تقوم بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، وأن المسلسل تحد لها ليس لأنه أول بطولة مطلقة وهي مسؤولية كبيرة ولكن أيضا لأنه دور صعب وسيفاجئ الجمهور بطبيعة الشخصية التي سوف اقدمها".

سلمى أبو ضيف

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية بطولة سلمى أبو ضيف ويشاركها كلا من ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتنظر سلمى أبو ضيف عرض مسلسل " بين السطور" اليوم على قناة mbc و ON ومنصة شاهد بالإضافة إلى انطلاق فيلم " أنف وثلاث عيون" في دور العرض بداية من ٣١ يناير.

ومنذ أسابيع قليلة أطلقت سلمى خط جديد من علامتها التجارية Elma Culture بعنوان Skin Tights Collection المستوحى من المفهوم الصيني للين اليانغ الذي يجمع كل ما هو جيد وكل ما هو سيئ في العالم وكيف لا يمكن لأحدهما أن يكون بدون الآخر.

ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته..

وتستمر سلمى في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان

٢٠٢٣ بمسلسل المداح ورسالة الإمام وفي رمضان ٢٠٢٢ بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، كما تصدرت بطولة مسلسل المشهد الأخير الذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدرت الترند بعد عرض مسلسل منعطف خطر ومسلسل حدث بالفعل.