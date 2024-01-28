ما كفاية .. محمد الشرنوبي يطرح البرومو الدعائي لأحدث أغانيه

طرح الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنيه، «ما كفاية» ومن المقرر طرحها قريبًا خلال أيام.

وطرح النجم محمد الشرنوبي خلال الأيام الماضية ، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «كان نفسي» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج محمد جابر.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع شركة «جاما ميوزيك»، للمنتج محمد جابر، وأشار في تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.

تقول كلمات «كان نفسى»: «كان نفسي اقول انه استحاله.. افضل كدة.. كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده.. كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد.. كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام.. كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام.. كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش في المفيد.. كان نفسي اكابر..كان نفسي اعافر.. كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر».