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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير جودة.. وصورة لافتة لـ«جوري بكر»

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

 

بعد ظهورها المثير مع زوجها | صورة لافتة لـ جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وهي تحمل ابنها .

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

قالت الطفلة لافينيا نادر إنها تُجسّد دور بنت تسمي أيسل ضمن أحداث فيلم “مقسوم” .

 

تتخذ إجراءً قانونيًا|نانسي صلاح تخرج عن صمتها: «كومنتات قليلة الذوق.. كفاية عبث»

بدأت صفحات فيسبوك تشارك أخبارًا كثيرة ولقاءات حول الفنانة نانسي صلاح خلال عرض مسلسل حدوتة منسية والتي تشارك فيه الفنانة بجانب النجمة سوسن بدر.

 

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في مهرجان فبراير الكويت

يستعد الفنان محمد عبده لإحياء أحدث حفلاته ضمن مهرجان فبراير الكويت ، يوم 1 من شهر فبراير المقبل 2024، وستطرح التذاكر غدا.

الإعلامية سهير جودة مفيدة شيحا الفنانة جوري بكر الفنانة نانسي صلاح أخبار محمد عبده

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