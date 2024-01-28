نشرة الفن| تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير جودة.. وصورة لافتة لـ«جوري بكر»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وهي تحمل ابنها .

قالت الطفلة لافينيا نادر إنها تُجسّد دور بنت تسمي أيسل ضمن أحداث فيلم “مقسوم” .

بدأت صفحات فيسبوك تشارك أخبارًا كثيرة ولقاءات حول الفنانة نانسي صلاح خلال عرض مسلسل حدوتة منسية والتي تشارك فيه الفنانة بجانب النجمة سوسن بدر.

يستعد الفنان محمد عبده لإحياء أحدث حفلاته ضمن مهرجان فبراير الكويت ، يوم 1 من شهر فبراير المقبل 2024، وستطرح التذاكر غدا.