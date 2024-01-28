خبير تغذية يفجر مفاجأة بشأن علاقة التوحد بالطعام والشرب

فجر الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، مفاجأة مدوية، بشأن علاقة الطعام والشراب بالإصابة بمرض التوحد، مشيرا إلى أن هناك علاقة قوية للطعام بهذا المرض.

وأضاف مجدي نزيه، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الطعام والمشروبات لها علاقة مباشرة للإصابة بمرض التوحد وايضا المبيدات التي ترش للحشائش.

وتابع الدكتور مجدي نزية خبير التغذية، أن من ضمن اسباب التواحد أيضا العامل الوراثي أو ما يعرف بالجين.

و أكد الدكتور مجدي نزيه استشاري التغدية، أن مرض التوحد هو حالة عصبية، عبارة عن مجموعة من الاعتلالات المتنوعة التي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل.