هجوم ضد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط..وسقوط قـ تلى للمرة الأولى منذ حرب غزة

أكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) فقدان ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قـ تلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة. ووقع الحادث ليلاً، ما أثار مخاوف بشأن أمن الأفراد العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه "في 28 يناير، قُـ تل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه بدون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وكإجراء لاحترام العائلات ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع، سيتم حجب أسماء أعضاء الخدمة حتى 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم. وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة، ما يؤكد الطبيعة المستمرة للوضع والتحقيق في الهجوم.