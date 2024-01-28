الكتاب بـ20 جنيه.. مصطفى الفرماوي يروي تفاصيل مبادرة الثقافة للجميع للعام الثاني

تحدث مصطفى الفرماوي مدير التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب في لقاء مع موقع صدي البلد عن مبادرة الثقافة و الفن للجميع التي تنفذها الهيئة للعام الثاني بعد أن حققت نجاحا كبيرا جدا العام الماضي.

وقال مصطفى الفرماوي إن الهيئة العامة للكتاب تسعي دائما لتقديم كل شئ من أجل المواطن و القارئ موضحا أن مبادرة الثقافة و الفن للجميع هدفها تقديم الكتب للقراء بسعر منخفض يبدأ من جنيه الي 20 جنيه

وأضاف مصطفى الفرماوي أن هناك إقبال شديد جدا من زوار معرض القاهرة للكتاب على جناح الهيئة العامة للكتاب، لافتا إلى أن الإقبال كبير جدا هذا العام السنة وبشكل أكثر من العام الماضي.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.