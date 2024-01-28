البيت الابيض: لم نغير سياستنا بشأن تسليم أسلحة الى اسرائيل

رد البيت الأبيض على تقارير أمريكية تحدثت عن إبطاء تسليم الأسلحة لدولة الاحتلال وقال: “لم نغير سياستنا بهذا الشأن”.

وتحرص الإدارة الأمريكية على إصدار التصريحات المتضاربة من أجل حفظ ماء الوجه، مثل «نشعر بالقلق من سقوط المدنيين» و«ندعو إسرائيل لتقليص العملية العسكرية وتجنب المدنيين في غزة».

على الرغم من الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لإسرائيل من أجل العدوان على قطاع غزة وتزويدها بالذخائر والأسلحة المحرمة لاستهداف القطاع المحاصر واستخدام الفيتو لمنع وقف إطلاق النار

إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لدولة الاحتلال للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية.

ورفضت الولايات المتحدة " استخدام نفوذها الكبير للدعوة إلى إنهاء القصف، أو قطع شحنات الأسلحة، أو اتخاذ إجراءات لإنهاء الحصار على السكان الفلسطينيين في غزة".