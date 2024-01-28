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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين : العلاقات بين موسكو ومينسك تتطور بشكل نشط للغاية

بوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو.


وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".
 

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.
 

وتابع بوتين، بقوله: "إن روسيا وبيلاروس، لديهما مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية وسيعمل البلدان على تحقيقها".

وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، بأن كلا من بيلاروسيا و روسيا لا تريدان حربا، مؤكدًا ضرورة القيام بخطوات ودية.


وأوضح لوكاشينكو، قائلا: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما يواجهان مجددا معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحتان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".

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