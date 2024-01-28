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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز ظروفه الصعبة

تبون
تبون

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة التي يعانيها.

وقال تبون، في تصريح مشترك للصحافة مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، عقب مباحثاتهما في الجزائر: "تقف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه".


وأشار تبون إلى أن "الجزائر تدعم دوما السودان، والشعب الجزائري له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة"، مؤكدا على "تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان، في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وأشاد تبون بـ"موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

من جانبه قال البرهان: "إن السودان يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين"، معربا عن سعادته بأن تكون الجزائر "حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية"، مؤكدا "توافق وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة، بحسب قوله.
 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجزائر رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

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