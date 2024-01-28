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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تدعو دول علقت تمويلها لـ "أونروا" لإعادة النظر في قرارها

الخارجية التركية
الخارجية التركية

أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد، بأنها دعت الدول التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لإعادة النظر في قرارها، معربة عن قلقها إزاء هذا القرار.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها، بالقول: "نشعر بقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة"، داعية الدول التي علقت تمويل الـ"أونروا" إلى إعادة النظر بقرارها.
 

وأوضحت الوزارة أن "تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا بناء على بعض الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، سيضر بالشعب الفلسطيني".
 

وأضافت الخارجية التركية: "قتلت إسرائيل أكثر من 150 موظفا من موظفي الأونروا، منذ 7 أكتوبر الماضي".

وقامت 9 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بتعليق تمويلها المقدم للـ"أونروا"، مؤقتا، بسبب مزاعم بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل|، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب قولها.

وأعلنت الـ"أونروا" إنهاء عقود عدد من موظفيها، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.

وتقوم الوكالة بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

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