إصابات دماغية.. تزايد عدد الجرحى الأمريكيين في هجوم على قاعدة بشمال الأردن

كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن إصابة ما لا يقل عن 34 فرد من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة في هجوم طائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية في الأردن، بعد أن ذكرت التقارير الأولية أن 25 أصيبوا في الهجوم.

وأكد المسؤول أن عدد الإصابات المحتملة في الهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن يرتفع.

وقال مسؤول ثان: "بينما ما زلنا نجمع الحقائق، فإن هذا هو بالتأكيد عمل مجموعة ميليشيات مدعومة من إيران".

وأفاد المسؤولان الأمريكيان بأنه يجري نقل بعض العسكريين الجرحى من قاعدة بالأردن بعد هجوم المسيرة.

وتنفي الحكومة الأردنية أن الهجوم وقع على أراضيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، مساء اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح مبيضين في تصريحات لصحيفة "المملكة" الأردنية، أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

وأكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، فقدان ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

وضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قـ تلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

ووقع الحادث ليلاً، ما أثار مخاوف بشأن أمن الأفراد العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه "في 28 يناير، قُـ تل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه بدون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

بدوره، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرد بعد أن قتل هجوم بطائرة بدون طيار، ألقى باللوم فيه على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن.

وقال بايدن في بيان: "لا شك.. سنحاسب جميع المسؤولين في وقت واحد وبطريقة من اختيارنا".

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي، في بيان رسمي، أن هجومًا بطائرة بدون طيار أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأدى إلى إصابة 25 آخرين في شمال شرق الأردن. وعزا الرئيس الهجوم إلى "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".

ووقع الحادث في قاعدة قرب الحدود السورية، وأعرب الرئيس بايدن عن حزنه قائلا: "اليوم قلب أمريكا مثقل". وأوضح كذلك: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه نفذته مجموعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

ولا يزال التحقيق في الهجوم مستمرًا بينما تنعي الولايات المتحدة فقدان هؤلاء المحاربين فيما وصفه الرئيس بايدن بأنه "هجوم حقير وغير عادل على الإطلاق".