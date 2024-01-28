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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

.ناشطتان تشوهان لوحة
.ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر

في تصرف صادم من نوعه، ألقت ناشطتان بيئيتان حساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة "الموناليزا" في متحف اللوفر في باريس، اليوم الأحد.

بعد ما حدث على الفور، فعل متحف اللوفر خلية أزمة مع إخلاء الصالة التي تعرض فيها الموناليزا على الفور لتنظيفها.

وأوضحت مجموعة تسمى "الرد الغذائي"، تقدم نفسها على أنها "حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي" بأنها فعلت هذا عن قصد. 

الموناليزا

وأضافت مجموعة "الرد الغذائي" في بيان أرسلته إلى  "فرانس برس" أن إلقاء الحساء على "الموناليزا" يشكل "بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلبا واضحا ومفيدا للجميع: الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام".

يكر أن سلسلة عمليات استهدفت في الأشهر الماضية أعمالا فنية في متاحف عدة حول العالم، منها في أكتوبر 2022 عندما أفرغت شابتان ترتديان قميصين كتب عليهما "Just Stop Oil" ("أوقفوا النفط") محتوى علبتين من حساء الطماطم على تحفة فان غوخ "دوار الشمس" بمتحف "ناشونال غاليري" في لندن، قبل أن تلتصقا بالحائط وتصيحا "أيهما أكثر قيمة؟ الفن أم الحياة؟".

وفي مايو 2022 على سبيل المثال، رشقت "الموناليزا" بقالب حلوى أصاب زجهاجها الواقي، من دون أن تتعرض لأي ضرر.

https://twitter.com/dave24144975/status/1751554384503148670

 

الموناليزا متحف اللوفر باريس الرد الغذائي

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