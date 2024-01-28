الأمم المتحدة تعلن مقـ.تل جندي غاني لحفظ السلام في أعمال عنف بجنوب السودان

ذكر بيان للأمم المتحدة أن أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من غانا قتل مع بعض المدنيين بعد اشتباكات بين جماعات محلية متنافسة في منطقة أبيي على حدود جنوب السودان مع السودان.



وبحسب بيان قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، فإن الاشتباكات وقعت في ثلاثة مواقع بمنطقة أبيي يوم السبت.



وأضاف البيان أن ذلك أدى إلى سقوط ضحايا وإجلاء المدنيين إلى قواعد القوة الأمنية المؤقتة لتوفير الأمان للمحاصرين في أعمال العنف.

وأضاف البيان أنه خلال القتال، تعرضت إحدى قواعد القوة الأمنية المؤقتة لأبيي للهجوم، وعلى الرغم من صد الهجوم، 'قُتل أحد جنود حفظ السلام الغانيين خلال الحادث بشكل مأساوي'.



وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها لا تزال تتحقق من عدد القتلى والجرحى والنازحين بسبب أعمال العنف.



والاشتباكات بين المجتمعات المختلفة أمر شائع في جنوب السودان، الذي لا يزال يعاني من سنوات من الحرب المدمرة التي دارت بين زعيم البلاد سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في معركة بين القبائل المتنافسة.

ولم يذكر بيان الأمم المتحدة القبائل التي شاركت في اشتباكات يوم السبت.



وتشهد منطقة أبيي الغنية بالموارد النفطية نوبات متكررة من العنف. وتخوض الفصائل المتنافسة من قبيلة الدنكا نزاعا حول موقع الحدود الإدارية.



وملكية أبيي نفسها متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، الذي أعلن استقلاله عن السودان في عام 2011.

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