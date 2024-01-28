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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كتب تفاعلية وإقبال على جناح الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز مدير تسويق

قال محمود عبد العزيز، مدير تسويق في جناح الاطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أنه متواجد لديهم في جناح الاطفال كتب حتى سن 16 سنة.

واستطرد أن الأطفال بيحبوا الاشياء التي يتفاعلون بها .

وتابع أن هناك إقبالا كبيرا جدا من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائرا، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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