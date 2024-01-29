خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا حول خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية.

وقال الدكتور جمال شعبان في منشوره كانت: ليلة بلغ فيها الأدرينالين الحلقوم وإعصار من الأدرينالين في دماء المصريين كفيل بإحراق كوكب الأرض.



وكان قد حذّر الدكتور جمال شعبان شعبان من كرة القدم وقال: قلت لكم كرة القدم خطر علي القلب.



ونصح "شعبان" بالتحلي بالهدوء والثبات الانفعالي وتدريب النفس علي التكيف مع ضغوطات الحياة بالصلاة والصيام وتعلم الصبر علي المكاره ونحقن هشاشة الروح بكالسيوم الإيمان واليقين، أما في حالة ارتفاع ضغط الدم أو تسارع دقات القلب أو ارتفاع السكر لابد من تناول الأدوية مثبطة لمستقبلات البيتا في الجهاز العصبي السمبثاوي اللا إرادي مثل اندرال او كونكور تحت إشراف طبي مع ضبط ضغط الدم ومتابعة السكر.