عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا حول  خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية. 

 

وقال الدكتور جمال شعبان في منشوره كانت: ليلة بلغ فيها الأدرينالين الحلقوم وإعصار من الأدرينالين في دماء المصريين كفيل بإحراق  كوكب الأرض.
 

وكان قد حذّر الدكتور جمال شعبان شعبان من كرة القدم وقال: قلت لكم كرة القدم خطر علي القلب.   
 

ونصح "شعبان" بالتحلي بالهدوء والثبات الانفعالي وتدريب النفس علي التكيف مع ضغوطات الحياة بالصلاة والصيام وتعلم الصبر علي المكاره ونحقن هشاشة الروح بكالسيوم الإيمان واليقين، أما في حالة ارتفاع ضغط الدم أو تسارع دقات القلب  أو ارتفاع السكر لابد من تناول الأدوية مثبطة لمستقبلات البيتا في الجهاز العصبي السمبثاوي اللا إرادي مثل اندرال او كونكور تحت إشراف طبي مع ضبط ضغط الدم ومتابعة السكر.

الدكتور جمال شعبان الأدرينالين المنتخب المصري دماء المصريين كأس الأمم الافريقية كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

محلل رياضي: خروج منتخب مصر من الأمم الأفريقية أمر طبيعي للغاية|لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بكاش مايوه أسود.. إطلالة ابنة نوال الزغبي تثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

ضيق ومكشوف.. لاميتا فرنجيه بفستان أبيض شفاف يثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

وفاة لاعب وكوارث بالوسط الفني.. توقعات ليلي عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

أوف شولدر.. فستان زفاف شقيقة رامي صبري يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بعد الهوت شورت.. شاهد إطلالات لـ ياسمين عز أشعلت السوشيال ميديا

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ البرازيل

تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

متى يوم 27 رجب 2024.. الإفتاء: على بُعد 10 خطوات فاغتنموا ليلته

قبل افتتاحه اليوم برعاية رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل مؤتمر نظام التعليم «STEM»

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في حفلها مع تامر عاشور|شاهد

برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ