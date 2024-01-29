الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.. وأمطار غزيرة على تلك المحافظات|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه إعتباراً من اليوم سوف يكون هناك مزيد من الشعور بإنخفاض قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تعمقا للمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية"DMC"، أن هناك زيادة في كميات وفرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2_3 درجة مئوية.

الأرصاد: نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن المحافظات و المناطق الشمالية سوف يزيد بها التأثر اليوم بإنخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة.



وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح اليوم تتراوح بين 30_40 كيلو مترا على الساعة، مضيفة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة و غزيرة على الأسكندرية، و قد تصل إلى امطار رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.