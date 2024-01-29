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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة في معرض الكتاب

الخشت يتفقد بمعرض
الخشت يتفقد بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمتابعة مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة ويزوره عدد كبير من الكتاب والقراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم للاطلاع واقتناء الكتب والمؤلفات المتنوعة في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط. وتستعرض الجامعة في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في المعرض، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.

الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (2)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (2)

الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (2)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (2)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (3)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (3)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (4)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (4)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (1)
الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشيد بتميز مشاركة الجامعة بالمعرض (1)
معرض القاهرة الخشت جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة

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