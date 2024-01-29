رضا عبد العال يطالب برحيل اتحاد الكرة وفيتوريا

طالب رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وإقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لازم يمشي فهو أسوأ من تولي تدريب الفراعنة في السنوات الأخيرة ".

وأضاف عبد العال:" أطالب برحيل اتحاد الكرة وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".