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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: سنتوسع في مدارس المتفوقين لتغطي جميع محافظات مصر قريباً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، أنه يوجد 21 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موزعين على 18 محافظة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، تسعى لأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين فى كل محافظة في مصر ومن ثم سيتم التوسع فيها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن الدراسة فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مهم ويساهم فى بناء الشخصية المصرية.

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى،  واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM  على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.

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