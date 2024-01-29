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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: مستقبل مصر بخير بوجود طلاب stem

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

اكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، انه يوجه كل التحية لطلاب مدارس stem ، مشيرا الى ان هؤلاء الطلاب يدعونني الى الفخر و يطمئنني على ان مستقبل مصر في تقدم وازدهار بفضل وجود هؤلاء الطلاب .

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي : لدينا في التعليم الجامعي هذا العام التحق بمنظومة التعليم الجامعي ما يقارب ٢٠٠٠ طالب منهم ١٠٩٤ في مجال العلوم 

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان ٢٥٪؜ من طلاب علمي علوم التحقوا بكليات الطب و ٢٥٪؜ التحقوا بكليات علوم 

كما اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان ٥٠٪؜ من طلاب علمي رياضة التحقوا بكليات الهندسة ، ٣٣٪؜ التحقوا بكليات الحاسبات والمعلومات 

وقال : نحن نغير حاليا في البرامج التي من المفترض ان يلتحق بها طلابنا في التعليم الجامعي

واضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : تحاورنا مع وزير التربية والتعليم حول مواصفات خريجي الثانوية العامة مع دراسة احتياجات سوق العمل 

واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي : مهتمون خاليا بتنوع المنتج و تنوع المهارات والجدارات التي يجب ان يتقنها الخريج ليتعامل مع احتياجات سوق العمل

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي : لابد ان نتأكد ان جميع طلاب التعليم قبل الجامعي تم تأسيسهم جيدا بمهارات الابتكار والابداع لكي يستطيع مواجهة برامج التعليم الجامعي المواكبة لسوق العمل 

وقال وزير التعليم العالي انه على سبيل المثال في التعليم الهندسي الابداع والابتكار بدأ يدخل في صلب العملية التعليمية وبدأنا نطور المناهج واللوائح و ندرب اعضاء هيئة التديس لتحقيق المطلوب

واضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : نحتاج ان يكون هناك تأهيل للطلاب بالعلوم المختلفة المؤهلة لسوق العمل وهو ما نهتم به حاليا

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على انه بصفة عامة اطمئن طلاب مدارس stem بأننا منتظرينهم في منظومة التعليم العالي لرعايتهم و استكمال مشوار نجاحهم 

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى،  واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM  على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.

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