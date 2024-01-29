عاجل
سياحة الأقصر تكشف أسباب قيادة مصر لنمو القطاع في الشرق الأوسط برلماني يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات لمسبقة الدفع بدلا من المواطن 3 وزراء يفتتحون مؤتمر STEM .. حجازي يعلن التوسع في مدارس المتفوقين بأمر القيادة السياسية .. وعاشور: نسعى لتخريج طالب مزود بمهارات سوق العمل نائب: المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية انطلاق أعمال مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

صدى البلد

تعرضت الفنانة أحلام للسرقة للمرة الثانية في باريس، حيث كانت تتواجد هناك لحضور أسبوع الموضة.

وتقدمت أحلام ببلاغ للشرطة الفرنسية قالت فيه إنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو بعد اختفاء حقائبها من أمام المنزل الذي سكنت فيه بمنطقة باسي المطلة على برج إيفل الجمعة الماضية، بحسب موقع العربية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس، سبق وحدث هذا عام 2016 عندما سرقت منها ساعة "رولكس" بقيمة 100 ألف يوريو وياقوتة ثمينة، عندما كانت تجلس في شرفة أحد المطاعم الفاخرة، بعدما وضعت حقيبتها بجانبها ولم تنتبه.

أسبوع الموضة الفنانة احلام برج ايفل سرقة احلام سرقة احلام بباريس مسروقات احلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

شعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في حفلها مع تامر عاشور|شاهد

بإطلالة مثيرة.. نوال الزغبي تظهر بالميني جيب مع كلبها عبر إنستجرام|شاهد

بكاش مايوه أسود.. إطلالة ابنة نوال الزغبي تثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

ترشيحاتنا

العمل: حريصون على مواصلة تنفيذ خطط تنمية مهارات الشباب وربطها بإحتياجات السوق

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

تحسبًا لضربات أمريكية انتقامية.. المقاومة الإسلامية بالعراق تخلي مواقعها وتغلق هواتفها

ليس مؤهلا للقيادة.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو

مدير مكتبة الإسكندرية: ندعم جهود الدولة في تطوير نظام التعليم STEM

الحرب تستغرق بعض الوقت.. نتنياهو يزعم: الأونروا مخترقة من حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ