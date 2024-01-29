بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

تعرضت الفنانة أحلام للسرقة للمرة الثانية في باريس، حيث كانت تتواجد هناك لحضور أسبوع الموضة.

وتقدمت أحلام ببلاغ للشرطة الفرنسية قالت فيه إنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو بعد اختفاء حقائبها من أمام المنزل الذي سكنت فيه بمنطقة باسي المطلة على برج إيفل الجمعة الماضية، بحسب موقع العربية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس، سبق وحدث هذا عام 2016 عندما سرقت منها ساعة "رولكس" بقيمة 100 ألف يوريو وياقوتة ثمينة، عندما كانت تجلس في شرفة أحد المطاعم الفاخرة، بعدما وضعت حقيبتها بجانبها ولم تنتبه.