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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: الحوار الوطني فرصة حقيقية لجميع الأطياف والقوى المختلفة لطرح أفكارها

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

ثمن هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتى تأتى استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى سيركز المرحلة الثانية من الحوار على تناول موضوعات بشكل موسع فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، قائلا :" الحوار الوطني فرصة حقيقية لجميع الأطياف والقوى المختلفة لطرح رؤاها وأفكارها بشأن الملفات والقضايا الهامة المختلفة"

وأوضح الهلالي فى بيان صحفى له ، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية التى تشهدها البلاد يتطلب تكاتف جميع القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الأطياف السياسية والمشاركة بطرح الرؤي والأفكار المتنوعة والتى تتضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية ورسم بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات فى عمليــة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والتى تقدم وأعلن عنها الأحزاب والقوي السياسية، وكانت هناك استجابات سريعة من الرئيس وتوجيه الحكومة نحو تنفيذها.

وأشار الهلالي، إلى أن هناك ترحيب واسع من كافة الأطياف والقوي السياسية بدعوة الرئيس لاستكمال جلسات الحوار الوطني، وذلك لما أثمر عنه جلسات المرحلة الأولى من توصيات وتقديم رؤي وأفكار ومقترحات أسهمت فى نشر ثقافة الحوار والتنمية وتقبل الرأى والرأى الآخر، مضيفا أن هناك رغبة حقيقة من الدولة المصرية في تحسين الأحوال المعيشية للمواطن، وتخطي الأزمات الاقتصادية ومنها طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائد الحوار، مما يمثل فرصة كبيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الوطن والمواطن.

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوضاع الاقتصادية الحالية مؤسسات المجتمع المدني الأحوال المعيشية

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