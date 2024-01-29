سقوط صاحب محل هارب من حكم بالحبس 50 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (مالك محل أدوات كهربائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية فى عدد 42 حكم (مستانف، جزئى ) بتهم (تبديد ، إستيلاء ، إيصال أمانة).

كما تم ضبط (مالك ورشة خراطة - مقيم بمحافظة الشرقية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 40 سنة وكفالات مالية فى 53 حكم (مستأنف ، جزئى ) بتهم ( تبديد ، إستيلاء ، شيك).

وضبط (مالك مصنع للكابلات الكهربائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 52 حكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد، إيصال أمانة).

كما تم ضبط (مالكة شركة لتوريد المستلزمات الطبية - مقيمة بمحافظة الغربية)، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 86 سنة وكفالات مالية فى 152 حكم (مستأنف، جزئى ) بتهم (تبديد).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.