سقوط لص حاول سرقة مدرسة في بورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الضواحى، حال قيامه بالسرقة من داخل مدرسة بدائرة القسم ، وبحوزته جوال بلاستيكى يحوى على 16 قطعة من الألمونيوم مختلفة الأطوال.. بمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من نوافذ المدرسة بغرض التصرف فيها بالبيع.

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم ، لقيامه بمحاولة خطف قرط ذهبى من أذن (ربة منزل) مما أدى لإصابتها بجرح قطعى بالأذن حال سيرها بدائرة القسم.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وفى مديرية أمن بنى سويف تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية - بينهم 3 عملاء "سيئ النية " - 3 منهم لهم معلومات جنائية ) تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فى الدراجات النارية بالبيع.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 31 واقعة سرقة وأرشدوا عن المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.