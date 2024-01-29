تمثل البطاحات رأس أو قمة المساعد ونقطة الالتقاء بين نظام التعليق وشاسيه السيارة حيث تقوم بعزل الاهتزازات والضوضاء الصادرة من التعامل مع سطح الطريق عن بقية أجزاء السيارة.

كيفية التعرف علي تلف بطاحات المساعدين بالسيارات

بالإضافة الي ان البطاحات أحد الأجزاء الهامة في منظومة الحركة بالسيارة، وهي معرضة للتلف، وذلك يجعلها تنعكس بالسلب على أداء نظام التعليق بالسيارة .

كيفية التعرف علي تلف بطاحات المساعدين بالسيارات

وتقوم البطاحات بعمل عزل من اجل تقليل وصول الاهتزازات الناتجة عن الاحتكاك بالطريق إلى داخل المقصورة .

- أبرز أعراض تلف بطاحات المساعدين بالسيارات :

كيفية التعرف علي تلف بطاحات المساعدين بالسيارات

1- الشعور بثقل عجلة قيادة السيارة عند الدوران لأقصي اليمين أو أقصي اليسار .

2- صدور صوت طقطقة عند تحريك عجلة القيادة .

3- ارتفاع جانبي السيارة بشكل غير متساوي .

4- ظهور تشقق بـ كاوتش البطاحة .

5- وجود كسور بالبطاحة أو الجسم الخارجي لها ما ينذر بتلفها القريب .

6- سماع أصوات مزعجة خاصة علي الطرق الغير ممهدة .

