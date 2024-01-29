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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب شركة يستولي على 10 ملايين جنيه من المال العام

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للمقاولات العمومية - مقيم بمحافظة الشرقية) بإبرام عقود مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى بإجمالى مبالغ بلغت (14 مليون جنيه) ، وعقب إستلامه لقيمة العقود إمتنع عن إستكمال تنفيذها وقام برد مبلغ (4 مليون جنيه) ، وإمتنع عن رد باقى المبلغ (10مليون جنيه) من قيمة تلك العقود والإستيلاء عليها دون وجه حق.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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