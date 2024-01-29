الداخلية تراقب تجار العملة .. سقوط اثنين في البحيرة والفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (تاجر) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

كما تم ضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.