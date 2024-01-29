ضبط 17 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مخزن عشوائى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة للإتجار فـى الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تم إستهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة)، وضُبط بداخل المخزن (17 طن أعلاف حيوانية تسمين "بادى – نامى – ناهى") بدون فواتير شراء تدل على مصدرها وبدون ترخيص من الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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