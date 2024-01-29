مع اقتراب الترم الثاني.. نصائح مهمة لتنظيم وقت المذاكرة| تعرف عليها

دعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، جميع الطلاب، للاستعداد للترم الثاني، من خلال تنظيم أوقات المذاكرة وتحديد هدف.

وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدى البلد، ضرورة أنه يحدد الطالب أهدافًا واضحة ومحددة لتحقيقها خلال فترة دراسته الجامعية، قد تكون تلك الأهداف مرتبطة بالتحصيل الأكاديمي، الانخراط في الأنشطة الطلابية، أو تطوير مهارات معينة تحديد الأهداف يساعد الطالب على البقاء منظمًا ومتحمسًا لتحقيق تقديرات جيدة في المرحلة الجامعية.

وقدمت أستاذة علم الاجتماع نصائح لتنظيم وقت المذاكرة، كالتالي :

_ عمل جدول للمذاكرة

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر

_مراجعة المناهج بشكل يومي

_تحديد وقت للمذاكر

أن الانخراط في الحياة الجامعية يعتبر جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة.