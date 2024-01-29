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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزجاجة لا تعمل| موجة سخرية من حارس منتخب مصر بعد الخروج أمام الكونغو

صدى البلد

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بهزيمته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وخسارة ركلات الترجيح.

وسلط العديد من متابعي ومشاهدي المباراة الضوء على زجاجة المياه التي حملها حارس المرمى محمد أبو جبل خلال ضربات الجزاء الترجيحية.

يُشار إلى أن حارس المنتخب المصري، أبو جبل، اشتهر في النسخة السابقة من كأس الأمم الأفريقية بالدهاء والحيلة في التعامل مع ركلات الجزاء خلال مباريات البطولة. 

وقد استخدم زجاجة المياه للإشارة إلى الزوايا التي يميل اللاعبون إليها عند تنفيذ ركلات الجزاء.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة موجة سخرية من حارس مرمي منتخب مصر تحت عنوان زجاجة ابو جبل لا تعمل.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وودع منتخب مصر البطولة بينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

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